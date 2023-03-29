النقد الدولي متفائل في الاقتصاد العراقي: يشهد تحسنا

شفق نيوز/ ابدى المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، تفائله بشأن تحسن الاقتصاد العراقي، مؤكدا في ذات الوقت دعمه لبرامج الحكومة "الإصلاحية".

وقالت وزارة المالية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزيرتها طيف سامي محمد استقبلت، اليوم، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، مبينة أن اللقاء ناقش عدد من الملفات ذات الصلة بإطار التعاون المشترك بين الجانبين، أبرزها تقديم الاستشارات الفنية اللازمة من قبل الصندوق لتعزيز خطط الإصلاحات المالية، الى جانب اشراك الخبراء الدوليين في عملية تطوير أداء القطاع المصرفي وتحسين الانظمة المحاسبية وعمل الموازنة .

وأكدت وزيرة المالية، وفق البيان، على ان العراق يتطلع الى مزيد من التعاون مع صندوق النقد ، دعما لبرامج الحكومة الإصلاحية التي تنفذها في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار ومشاريع التنمية المستدامة .

من جانبه عبّر شبيكات، بحسب البيان، عن تفاؤله في أن يشهد الاقتصاد العراقي تحسنا في معدلات النمو السنوية وأن ينعكس هذا التحسن على دعم باقي القطاعات التنموية.