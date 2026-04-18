النقد الدولي: انكماش حاد يضرب اقتصاد العراق في 2026

كشف تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الصادر عن صندوق النقد الدولي عن توقعات بانكماش الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ خلال عام 2026، في ظل تداعيات الحرب واضطرابات التجارة والإنتاج في المنطقة.

وبحسب بيانات التقرير، الصادر في شهر نيسان الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق انكماشاً بنسبة 6.8% في 2026، مقارنة بانكماش طفيف بلغ 0.4% في 2025، ما يضعه ضمن أكثر الاقتصادات تراجعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير، إلى أن هذه التوقعات تمثل مراجعة حادة نحو الأسفل، إذ تم خفض تقديرات نمو العراق لعام 2026 بنحو 10.4 نقاط مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025، وهو ما يعكس حجم التأثيرات السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد.

وفي المقابل، رجّح التقرير أن يشهد الاقتصاد العراقي تعافياً قوياً في عام 2027 بنسبة 11.3%، مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي، قبل أن يستقر النمو عند مستويات أكثر اعتدالاً تبلغ نحو 3.4% في 2030 و3.5% في 2031.

ويأتي هذا التراجع بوقت يواجه فيه العراق تحديات مركبة تشمل اضطرابات التجارة، وتأثر قطاع النفط، إضافة إلى الضغوط على المالية العامة، ما يضع الاقتصاد أمام مرحلة صعبة تتطلب سياسات متوازنة لدعم الاستقرار والتعافي.