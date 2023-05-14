النقد الدولي: الإيرادات الحكومية العراقية غير النفطية بلغت 4.7% عام 2022

شفق نيوز/ اعلن صندوق النقد الدولي يوم الأحد، ان الإيرادات الحكومية العراقية غير النفطية بلغت 4.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022.

وذكر الصندوق في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الإيرادات الحكومية العراقية غير النفطية بلغت 4.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022"، مبينا ان "هذه الإيرادات ارتفعت عن عام 2020 التي كانت 4.4%، وانخفضت عن عام 2021 التي كانت و8 %، فيما كانت هذه الإيرادات ما بين 1990 و2000 بمعدل 5.5 %".

وتوقع الصندوق أن "ترتفع قيمة الإيرادات الغير نفطية من الناتج المحلي الاجمالي في العراق لعام 2023 لتصل إلى 5.2 %، إلا أنها تعاود الانخفاض لعام 2024 لتصل الى 5.1 %".

وأشار إلى ان "العراق جاء أقل الدول العربية المنتجة للنفط بالإيرادات الحكومية غير النفطية، فيما كانت اعلى الدول العربية المنتجة للنفط بالإيرادات الحكومية غير النفطية هي الكويت حيث بلغت الإيرادات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي فيها 39.3% لعام 2022، تليها الإمارات بإيرادات بلغت 21.9% من إجمالي الناتج المحلي فيها لعام 2022".