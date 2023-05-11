النقد الدولي: العراق استورد سلعاً وخدمات بقيمة 105 مليارات دولار خلال عام واحد

شفق نيوز/ اعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن العراق استورد سلع وخدمات بقيمة بلغت 105 مليارات دولار خلال العام 2022.

وذكر الصندوق في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد سلعاً وخدمات في العام 2022 بلغت قيمتها 105.4 مليارات دولار"، مبينا ان "هذه الإيرادات ارتفعت عن العام 2020 و2021 التي بلغت قيمتها 60 و 72.8 مليار دولار على الترتيب".

وتوقع الصندوق ان "تبقى قيمة الاستيرادات في العراق للسلع والخدمات كما هي بالنسبة للعام 2023، فيما سترتفع للعام 2024 لتصل الى 123.8 مليار دولار".

واشار الى ان "العراق جاء ثالثا من بين الدول العربية المنتجة للنفط بأعلى قيمة لإستيرادات السلع والخدمات بعد الأمارات والسعودية التي بلغت استيرادات الأخيرتين فيهما للعام 2022 قيمة 303.1 مليارات دولار و252.7 مليار دولار على الترتيب، فيما كانت البحرين اقل الدول العربية المنتجة للنفط استيرادات للسلع والخدمات وبقيمة بلغت 31.6 مليار دولار لعام 2022".