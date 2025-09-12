"النفق المغمور".. تعويم القطعة السابعة بميناء الفاو الكبير

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الجمعة، بدء تعويم القطعة الخرسانية السابعة داخل حوض التصنيع بالتزامن مع تجليس القطعة السادسة في قاع قناة خور الزبير الملاحية، ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تمثل انتقالاً إلى مرحلة دقيقة في التنفيذ، إذ يشمل التعويم تفريغ خزانات التوازن الداخلية، ومعايرة الكتل الطافية، وإزالة الرواسب من الحوض لضمان أعلى مستويات الدقة، فيما يسهم التوازي بين التعويم والتجليس في اختصار الزمن وتسريع وتيرة العمل وفق الخطة الزمنية للمشروع".

وأوضح أن "القطعة السابعة ستُنقل بعد تعويمها إلى الرصيف اللوجستي لتجهيزها بمنظومات متطورة، منها أبراج المساحة وأنظمة تحديد المواقع (GPS) ودعم لوجستي متكامل يتيح تثبيتها تحت الماء بدقة عالية"، مبيناً أن تثبيت هذه القطعة سيرفع طول النفق المنجز إلى نحو 1071 متراً من المقترب البري حتى نهاية القطعة السابعة".

وكانت الشركة العامة لموانئ العراق، أعلنت في آب/ أغسطس، البدء بمرحلة غمر القطعة الخرسانية الخامسة من النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير، والتي أطلق عليها اسم "أزل"، لتكون أول قطعة تمر عبر أعمق مقطع مائي في قناة خور الزبير، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن مراحل المشروع.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضا عن طريق البحر.