النفط يوسع مكاسبه مع ارتفاع الطلب وقلة العرض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على البنزين وتخفيضات المعروض من منتجي أوبك+ رغم أن المخاوف من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون حدت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، أو 0.37٪، إلى 76.27 دولارًا للبرميل (بحلول 1220 بتوقيت جرينتش)، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.36 دولارًا للبرميل، بارتفاع 31 سنتًا أو 0.43٪.

وكان هذا ثاني يوم من المكاسب بعد أن صعد برنت 0.5 بالمئة يوم أمس الاثنين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6 ٪، وسط زيادة بنسبة 2.8 ٪.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس / آب.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك +، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر إلى إبقاء أسواق النفط ضيقة.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس في تقرير يوم أمس الاثنين إنهم "يتوقعون عجزًا مستدامًا (في إمدادات النفط) من يونيو / حزيران مع تحقيق تخفيضات إنتاج أوبك+ بالكامل وزيادة الطلب بشكل أكبر".

ومع ذلك، يركز المستثمرون أيضًا على المفاوضات لرفع حد ديون الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد في الولايات المتحدة إلى حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر على نمو الطلب على الوقود محليًا وعالميًا.