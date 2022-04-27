النفط يوسع مكاسبه مع احتدام التوترات الجيوسياسية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، مع تحذير روسيا من خفض إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا في حين عززت آمال التحفيز الاقتصادي الصيني توقعات الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.44 دولار أو 0.42 بالمئة إلى 105.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:38 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.21 دولار أو 0.20٪ إلى 101.95 دولار للبرميل.

واستقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع بنحو 3٪ امس الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة حيث يتذبذب السوق بين مخاوف العرض والطلب بشأن تعطل النفط والغاز الروسي وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأبلغت شركة غازبروم الروسية بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم الأربعاء بسبب عدم دفعها للغاز المجهز إليها بالروبل الروسي، في تصعيد كبير للخلاف الأوسع بين روسيا والغرب بشأن غزوها لأوكرانيا.

وحذر صندوق النقد الدولي (IMF) أمس الثلاثاء من أن آسيا تواجه توقعات "تضخمية مصحوبة بركود" مع حرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتباطؤ في الصين خلق حالة من عدم اليقين كبيرة.