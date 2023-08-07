النفط يوسع مكاسبه بفعل تخفيضات أوبك+

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل نيسان بعد أن تعهد كبار المنتجين السعودية وروسيا بإبقاء الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر لزيادة تشديد الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا، أو 0.3٪ ، إلى 86.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:17 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.05 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 23 سنتًا، أو 0.3٪.

حقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ ديسمبر 2021 إلى يناير 2022.

عززت عدة عوامل الأسعار في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك التوقعات بتراجع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ، وانخفاض إمدادات أوبك + وآمال التحفيز في تعزيز تعافي الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

مددت السعودية، أكبر مصدر في العالم، يوم الخميس خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك الوقت أو تعميقه. سيصل إنتاج المملكة لشهر سبتمبر إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا.

وقالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.