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النفط يوسع خسائره مع خفض السعودية لأسعارها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-06T06:05:15+0000
النفط يوسع خسائره مع خفض السعودية لأسعارها

شفق نيوز/ انخفضت العقود الآجلة للنفط يوم الاثنين، بنسبة أكثر من  1٪ مع خفض السعودية أسعار النفط المصدرة لآسيا.

وامتد النفط في خسائره بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية أسعار الخام للمشترين الآسيويين، مما زاد من احتمالية المنافسة الشرسة بين البائعين حيث يستمر ظهور Covid-19 في التعتيم على توقعات الطلب.

انخفضت العقود الآجلة في نيويورك إلى 68.46 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 1٪ يوم الجمعة.

وانخفضت اسعار برنت بمقدار 0.91 دولار او ما يعادل 1.28% ليصل الى 71.68 دولار. 

تأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود في المنطقة. وبدأت إمدادات النفط العالمية أيضا في التزايد مع قيام منظمة أوبك وحلفائها وهي مجموعة معروفة باسم أوبك + ، بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول.

كان خفض السعر 1.30 دولار لشهر أكتوبر/ تشرين الأول مقابل سبتمبر/ ايلول هو أكبر انخفاض شهري في عام ، وقد فاجأ السوق حيث كان المشترون يتوقعون انخفاض الأسعار بنسبة 20-40 سنتًا للبرميل ، تماشيًا مع التغيرات في الأسعار المعيارية في دبي.

وقد فوجئ التجار بالخطوة السعودية، وعزت ذلك إلى عوامل من بينها زيادة المنافسة والرغبة في الاحتفاظ بحصتها في السوق.

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