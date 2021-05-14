النفط يوسع خسائره بسبب الهند وأمريكا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد انخفاضها بنحو 3٪ في اليوم السابق حيث ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الهند ، مستهلك النفط الرئيسي ، واستأنف خط أنابيب رئيسي للوقود في الولايات المتحدة عملياته بعد إغلاقه بسبب هجوم إلكتروني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 66.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا ، أو 0.2٪ ، إلى 63.68 دولارًا للبرميل. كلا السعرين يتجهان إلى أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع.

وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في OANDA: "لقد توقف صعود الدورة الفائقة للسلع الأساسية للتو بقوة ، ولا يعرف سوق الطاقة ما الذي يجب أن يفعله بتثبيت وول ستريت على التضخم والتسطيح البطيء للمنحنى في الهند". الهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف "قصة الطلب على النفط الخام لا تزال متفائلة للنصف الثاني من العام وهذا من شأنه أن يمنع أي انخفاضات كبيرة في أسعار النفط".

وتعرضت الأسعار لضغوط حيث أدى الارتفاع الأوسع في أسعار السلع الأساسية ونقص العمالة وبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع إلى إذكاء مخاوف التضخم التي قد تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة. اقرأ أكثر

وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار الأمريكي ، والذي بدوره يضغط على أسعار النفط لأنه يجعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأبلغت الهند يوم الجمعة عن 343144 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى ما يزيد عن 24 مليون حالة ، بينما ارتفعت الوفيات الناجمة عن COVID-19 بمقدار 4000. اقرأ أكثر

وفي الولايات المتحدة ، طمأن الرئيس جو بايدن سائقي السيارات بأن إمدادات الوقود يجب أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في نهاية هذا الأسبوع ، حتى مع نفاد المزيد من محطات الوقود من البنزين عبر الجنوب الشرقي بعد أسبوع تقريبًا من هجوم إلكتروني على خط أنابيب الوقود الأعلى في البلاد. اقرأ أكثر

وقالت شركة كولونيال بايب لاين في وقت متأخر من يوم الخميس إنها أعادت تشغيل نظام خطوط الأنابيب بالكامل وبدأت عمليات التسليم في جميع أسواقها.