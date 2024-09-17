النفط يواصل مكاسبه وسط مخاوف بشأن الإنتاج الأميركي وانخفاض متوقع في المخزونات

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الثلاثاء ،مع ترقب السوق مخاوف بشأن الإنتاج الأمريكي في أعقاب الإعصار فرانسين وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر تشرين الأول 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 70.43 دولارا للبرميل.

وقال مكتب السلامة والبيئة الأمريكي يوم الاثنين إن أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف عن العمل .

وتترقب الأسواق عن كثب القرار المرتقب الذي قد يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض وقد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي