النفط يواصل مكاسبه وبرنت يلامس 74 دولارا

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، وسط مؤشرات على احتمال تأثير عاصفة أخرى على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع، ليلامس برنت 74 دولاراً.

وارتفع خام برنت 49 سنتًا، أو 0.67٪ إلى 74.00 دولارًا للبرميل بحلول 05:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8٪ في اليوم السابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 70.97 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 1.1 بالمئة يوم الاثنين.

كانت عمليات الإجلاء جارية يوم الاثنين من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك في الولايات المتحدة حيث بدأت مصافي النفط البرية الاستعداد للعاصفة الاستوائية نيكولاس ، التي كانت متجهة نحو ساحل تكساس مع رياح تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) ، مما يهدد ساحل تكساس ولويزيانا التي لا تزال تتعافى من آثار إعصار إيدا.

وقال أحد المصادر النفطية، إن "المخاوف بشأن نيكولاس دفعت إلى الشراء حيث من المحتمل أن تضرب المنطقة بعد ان ظل أكثر من 40٪ من إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في الخليج متوقفًا عن العمل يوم الاثنين ، بعد أسبوعين من عاصفة إيدا.

واضاف "لكن صعود السوق سيكون محدودا مع تضاؤل موسم القيادة في الصيف في الولايات المتحدة وهناك زيادات محتملة في المعروض من التسريبات المزمعة للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة والصين فضلا عن احتمال استئناف إيران لتصدير النفط."

في غضون ذلك ، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأخير من عام 2021 بسبب متغير دلتا فيروس كورونا.