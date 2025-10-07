النفط يواصل مكاسبه بعد زيادة إنتاج أوبك+ الأقل من المتوقع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الثلاثاء، إذ ساعدت زيادة إنتاج أوبك+ في نوفمبر، والتي جاءت أقل من المتوقع، في تهدئة بعض المخاوف من تخمة المعروض.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، أو 0.35%، لتصل إلى 65.70 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 03:56 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.34%، ليصل إلى 61.90 دولارًا.

واستقرت العقود على ارتفاع يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وبعض المنتجين الأصغر، المعروفين باسم أوبك+، زيادة إنتاجها الجماعي من النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر.

وارتفعت أهداف أوبك+ لإنتاج النفط بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، بما يعادل نحو 2.5% من الطلب العالمي.

وساهمت العوامل الجيوسياسية في إبقاء الأسعار عند حدها الأدنى، خاصة تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أصول الطاقة وخلق حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام الروسية.

وفي تطور مؤثر، أوقفت مصفاة كيريشي الروسية وحدة التقطير الأكثر إنتاجية لديها، CDU-6، بعد هجوم بطائرة بدون طيار وحريق في الرابع من أكتوبر، ومن المرجح أن يستغرق تعافيها حوالي شهر.

مع ذلك، تعرّضت أسعار النفط لضغوط في ظل زيادات الإنتاج من قِبَل منتجي أوبك+ وخارجها، بالإضافة إلى أي تباطؤ محتمل في الطلب نتيجة ضعف النمو الاقتصادي العالمي والفائض المستمر.