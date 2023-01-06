النفط يواصل مكاسبه

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الجمعة لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.

وبحلول الساعة 0203 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 79.48 دولاراً للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولاراً عند التسوية يوم الخميس.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 74.47 دولارا للبرميل. وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولاراً عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر كانون الأول. وانخفضت 1.4 مليون مقابل توقعات لتراجعها 396 ألف برميل.

كما قالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت 346 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 486 ألف برميل.

وفي حين انكمش نشاط الخدمات في الصين في ديسمبر كانون الأول للشهر الرابع على التوالي وسط زيادة إصابات كوفيد-19، تباطأت وتيرة الانخفاضات بينما ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.

واتخذت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، منعطفا مفاجئا في سياستها الصارمة (صفر كوفيد) في أوائل ديسمبر كانون الأول بعد احتجاجات نادرة هناك، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بالمرض في شتى أنحاء البلاد.

رويترز