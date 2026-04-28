النفط يواصل صعوده مع تعثر المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار النفط العالمية تسجيل مكاسب ملحوظة، اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير سوقية أن خام برنت ارتفع بنسبة طفيفة ليصل إلى مستويات تتجاوز 108 دولارات للبرميل، مسجلاً بذلك سلسلة مكاسب لليوم السابع على التوالي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 97 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات إيرانية لإنهاء الجمود، إلى جانب استمرار القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.

كما أشارت بيانات تتبع السفن إلى تراجع ملحوظ في حركة الناقلات، مع عودة عدد منها إلى الموانئ الإيرانية بسبب الحصار الأمريكي، في حين سجلت بعض الشحنات القليلة عبوراً محدوداً للمضيق وسط مخاطر أمنية مرتفعة.

وتعكس التطورات الحالية استمرار حساسية أسواق الطاقة تجاه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات حول مستقبل الصراع وانعكاساته على الإمدادات العالمية.