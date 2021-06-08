النفط يواصل خسائره بسبب شكوك حول تعافي الطلب

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها، يوم الثلاثاء، على خلفية بيانات صينية كشفت عن هبوط واردات البلد من الخام في مايو أيار، مما سلط الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.

ونزل خام برنت 49 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 71 دولارا للبرميل، بعدما فقد 0.6% أثناء الليل، فيما هبط الخام الأمريكي 44 سنتا ما يوازي 0.6% إلى 68.79 دولارا للبرميل بعدما خسر 0.6% في الجلسة السابقة.

وتراجعت واردات الخام الصينية 14.6% في مايو أيار من مستوى مرتفع قبل عام وسجلت الشحنات التي تصل يوميا أقل مستوى هذا العام إذ حدت أعمال صيانة في مصاف من الطلب على مشتريات الخام.

وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة وزاد برنت نحو 40% وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من فيروس كورونا.