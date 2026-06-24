النفط يواصل تراجعه قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر مع انفراجة هرمز

شفق نيوز - بغداد/أربيل

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، مع تنامي التفاؤل بشأن انسيابية حركة شحنات الخام عبر مضيق هرمز، ما دفع خام برنت إلى التداول قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وسط مؤشرات على زيادة عبور الناقلات العالقة في الخليج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً، أو 1%، إلى 76.30 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً، أو 1.1%، إلى 72.43 دولاراً للبرميل.

وقال محللون في بنك "آي إن جي" إن الإشارات الإيجابية القادمة من الخليج عززت التفاؤل بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مشيرين إلى ارتفاع عدد السفن العابرة خلال الأيام الأخيرة، رغم بقائها دون مستويات ما قبل الحرب.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية بعد منح الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً عقب محادثات أولية، بما يسمح لها بمواصلة بيع النفط، إلى جانب تراجع حدة التوترات الإقليمية.

وأكد كبير الاقتصاديين في شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات"، توموميتشي أكوتا، أن آمال تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران واستئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز أثرت سلباً في الأسعار، لافتاً إلى أن إحراز تقدم أكبر في المفاوضات النووية قد يعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور ثلاث ناقلات عملاقة كانت عالقة في المضيق يوم الثلاثاء، فيما أعلنت وكالة الأمم المتحدة للشحن بدء تنفيذ خطة لإجلاء مئات السفن العالقة في الخليج بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المقابل، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 765 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 حزيران.