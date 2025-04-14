النفط يواصل انخفاضه مع تصاعد حرب "واشنطن - بكين" التجارية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط تراجعها، يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تُضعف النمو الاقتصادي العالمي وتؤثر سلباً على الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بمقدار 29 سنتاً، أو بنسبة 0.45%، لتصل إلى 64.47 دولاراً للبرميل عند الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتاً، أو بنسبة 0.44%، لتسجل 61.23 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود بنحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر الحالي، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولاراً ومتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 59 دولاراً لبقية عام 2025، فيما يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 58 دولاراً وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولاراً في عام 2026.

وزادت بكين رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125% يوم الجمعة، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ما يزيد من مخاطر الحرب التجارية التي تهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وفي ظل استعداد الشركات لانخفاض محتمل في الطلب، خفّضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات النفط بأكبر وتيرة منذ يونيو 2023، مما أدى إلى تراجع إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز" (BKR.O).

وفي خطوة قد تساهم في دعم أسعار النفط، أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية، في إطار خطة إدارة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.

من جانب آخر، أفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة وإيران أجريا محادثات "إيجابية" و"بناءة" في سلطنة عمان يوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل في إطار حوار يهدف لمعالجة تصاعد البرنامج النووي الإيراني.