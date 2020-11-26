النفط يواصل الإرتفاع في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أعطى مزيدا من الركود للاندفاع مدفوعا بالتفاؤل بأن اللقاحات ستنهي جائحة فيروس كورونا وتنعش الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا ، أو 0.64٪ ، إلى 48.84 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها بنحو 1.6٪ في الجلسة السابقة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتًا أو 0.55٪ إلى 45.96 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 1.8٪ يوم الأربعاء.

ارتفع كلا المعيارين القياسيين بنحو 9٪ هذا الأسبوع ، في الحصول على دفعة بعد أن قالت شركة AstraZeneca يوم الاثنين إن لقاح COVID-19 الخاص بها قد يكون فعالاً بنسبة تصل إلى 90٪ ، مما يضيف امالا لإنهاء أسوأ جائحة في قرن.

وأظهرت بيانات أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 754 ألف برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما، نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط ، بمقدار 1.7 مليون برميل.

وادت قطع الإمدادات دورًا أيضًا، في رفع اسعار النفط من المتوقع على نطاق واسع أن يمدد تحالف أوبك + ، الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل تقريبًا ، تخفيضات الإنتاج بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا لبضعة أشهر أخرى في ضوء الإغلاق المتجدد لفيروس كورونا.