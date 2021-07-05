أسعار النفط تقفز بعد إلغاء اجتماع "أوبك+"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً، يوم الاثنين، لتصل إلى 77 دولاراً للبرميل بعد إلغاء جلسة "أوبك+"، التي كان من المقرر انعقادها اليوم.

وسجلت أسعار خام برنت لشهر سبتمبر ارتفاعا في بورصة لندن بنسبة 1.09%، لتصل إلى 77 دولارا للبرميل وفقا لبيانات التداول.

وأشارت وكالة "آر بي كا" الروسية، إلى أن آخر مرة بلغت فيها قيمة برميل خام برنت أكثر من 77 دولارا كانت في أكتوبر 2018.

وفي وقت سابق اليوم، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لبرميل النفط مزيج برنت 76.77 دولارا، بارتفاع نسبته 0.79%، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لبرميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 75.73 دولارا، بارتفاع نسبته 0.76%، وقبل ذلك بدقائق بلغ الارتفاع 1%.

وذلك على خلفية أنباء أفادت بتأجيل جلسة تحالف "أوبك+"، التي كان من المقرر انعقادها اليوم.

ويجري وزراء "أوبك +" مناقشات في مؤتمر عبر الفيديو لبحث خيارات تخفيف القيود إلى 400 ألف برميل يوميًا خلال فترة أغسطس الى ديسمبر، فضلاً عن إمكانية وجود شروط منفصلة للإمارات.