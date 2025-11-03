النفط يواصل الصعود بعد قرار أوبك+ تجميد زيادات الإنتاج

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، عقب قرار تحالف أوبك+ بتأجيل زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة هدّأت مخاوف الأسواق من تخمة محتملة في المعروض.

وارتفع خام برنت بمقدار 47 سنتًا، أي بنسبة 0.73%، ليصل إلى 65.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتًا، بنسبة 0.74%، مسجلًا 61.43 دولارًا للبرميل.

وكان التحالف قد اتفق يوم الأحد على رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول، بنفس معدل الزيادات في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يقرر إيقاف أي زيادات إضافية خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار 2026، مراعاة للعوامل الموسمية.

وأوضح التحالف في بيان أن قرار التجميد يهدف إلى الحفاظ على توازن السوق وسط مخاوف من ضعف متوقّع في الطلب خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي السياق ذاته، تظل روسيا عنصرًا أساسيًا في توازن الإمدادات العالمية، مع استمرار العقوبات الأميركية وهجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي استهدفت يوم الأحد ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر سفينة واحدة على الأقل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 2% في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بتاريخ 20 أكتوبر، وسط مخاوف اقتصادية وضغوط من زيادة المعروض.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع في أغسطس/آب بمقدار 86 ألف برميل يوميًا ليبلغ مستوى قياسيًا عند 13.8 مليون برميل يوميًا.