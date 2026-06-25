النفط يواصل التراجع مع عودة تدفقات الخام عبر هرمز

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلة خسائرها مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات وعودة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عقب الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وانخفض خام برنت 40 سنتاً، أو 0.54%، إلى 73.34 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.38%، إلى 70.07 دولاراً للبرميل.

وجاءت الخسائر بعد هبوط أسعار الخام بأكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، وسط توقعات بعودة أسرع لإمدادات النفط من الشرق الأوسط وتراجع المخاوف من تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى خروج أكثر من 20 مليون برميل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما توقع أن تستغرق العودة الكاملة للوضع الطبيعي بضعة أسابيع.

ورغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984، ركزت الأسواق على تطورات مضيق هرمز وتأثيرها المباشر في تدفقات الإمدادات العالمية، ما دفع الأسعار إلى مواصلة التراجع.