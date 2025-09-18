النفط يواصل التراجع رغم خفض الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات

شفق نيوز- متابعةتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وفائض المعروض العالمي، رغم إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بـ13 سنتًا، أو 0.19%، لتبلغ 67.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.28%، إلى 63.87 دولارًا للبرميل.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع الإشارة إلى مزيد من التخفيضات المحتملة، في ظل ضعف سوق العمل.

ورغم أن تكاليف الاقتراض المنخفضة عادة ما تدعم الطلب على النفط، إلا أن استمرار الضغوط الاقتصادية والتضخم الثابت في الولايات المتحدة حدّا من التأثير الإيجابي.

وفي جانب آخر، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا حادًا في مخزونات الخام بنحو 4 ملايين برميل يوميًا، مقابل توقعات بزيادة قدرها مليون برميل، فيما ارتفعت الصادرات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عامين، وسجلت مخزونات المقطرات زيادة لافتة.