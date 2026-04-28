النفط يواصل التحليق.. برنت يتخطى 111 دولاراً بفعل مخاوف تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3% لتكسر حاجز 111 دولاراً للبرميل الواحد مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتأتي هذه القفزة السعرية امتداداً لسلسلة المكاسب التي سجلتها الأسواق منذ مطلع التداولات، مدفوعة بضبابية المشهد السياسي في عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.