النفط يواصل الارتفاع وسعر البرميل الواحد يقفز إلى 118 دولاراً

شفق نيوز/ واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها صباح يوم الثلاثاء نتيجة التخوف من قلة المعروض وسط أنباء عن أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي يفكرون في فرض عقوبات على النفط الروسي، كما أدت الهجمات على منشآت النفط السعودية إلى توتر في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للشهر الأمامي 2.18 دولار ، أو 1.94٪ ، إلى 114.30 دولارًا للبرميل في بورصة نايمكس ، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار ، أو 2.26٪ ، إلى 118.23 دولارًا للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش.

واستقر كلا العقدين بنسبة تزيد عن 7٪ يوم الاثنين حيث أثرت احتمالية حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات على السوق.

ينقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي، حيث تجادل بعض الدول بما في ذلك ألمانيا بأن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي.

وكتب محللون في كومنولث بنك أوف أستراليا في مذكرة: "لا يزال الحظر المقترح بعيدًا عن أن يصبح سياسة لأن عددًا كبيرًا من دول الاتحاد الأوروبي يعارض الحظر".

واضافت المذكرة "لا تزال حقيقة مناقشة الحظر على الاطلاق تحولاً هاماً".

في الوقت نفسه ، حذرت المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية تعطل إمدادات النفط العالمية بعد الهجمات على منشآتها النفطية من قبل الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وجاءت التعليقات بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع ، مما تسبب في انخفاض مؤقت في إنتاج المصافي.