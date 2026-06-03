النفط يواصل الارتفاع لليوم الثالث جراء تصاعد التوترات في الخليج

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بدفع من تصاعد حدة التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وتزايد المخاوف بشأن سلامة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

ووفقاً لبيانات وكالة "رويترز"، قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2% لتسجل 95.40 دولاراً للبرميل، وسط قلق المستثمرين من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

وجاء هذا الارتفاع أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران باتجاه الكويت والبحرين، ردت عليها القوات الأمريكية باستهداف مواقع في جزيرة "قشم" الإيرانية القريبة من مضيق هرمز. وفي المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني استهدافه لمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.

هذا التصعيد الميداني ألقى بظلاله سريعىً على الأسواق المالية العالمية؛ إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي، في حين هوت العملات المشفرة، ليسجل "البيتكوين" أدنى مستوى له في شهرين متراجعاً إلى حدود 66 ألف دولار.