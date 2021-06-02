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النفط يواصل الارتفاع في الأسواق العالمية وتوقعات قوية بزيادة الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-02T05:24:40+0000
النفط يواصل الارتفاع في الأسواق العالمية وتوقعات قوية بزيادة الطلب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن التزمت أوبك وحلفاؤها بخطتهم لإعادة إمدادات النفط بحذر في حزيران وتموز بينما توقعوا انتعاش الطلب على الوقود بقوة خلال الصيف في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ، أو 0.31٪ ، إلى 67.93 دولارًا في الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش ، لتواصل مكاسبها بنسبة 2.1٪ بعد عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة يوم الاثنين. ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 70.50 دولارا للبرميل بعد أن قفزت 1.3 بالمئة خلال الليل عندما بلغت أعلى مستوياتها منذ الثامن من مارس آذار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك + ، يوم الثلاثاء على الالتزام بخطتهم للتخفيف التدريجي من قيود الإمدادات حتى يوليو/ تموز.

وتوجت مكاسب السوق خلال الأسبوعين الماضيين بمخاوف من رفع محتمل للعقوبات النفطية على إيران ، حيث أحرزت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي تقدما ، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود هذا الأسبوع.

وقلل الأمين العام لمنظمة أوبك ، محمد باركيندو ، من شأن أي اضطراب محتمل في السوق ، قائلا إن المجموعة تتوقع أي عودة للصادرات الإيرانية "ستحدث بطريقة منظمة وشفافة" إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وعندما يتم التوصل إلى اتفاق.

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