النفط يواصل الارتفاع في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.87% إلى 61.45 دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته 3.9%.

في حين صعد خام "برنت" بنسبة 2.12% إلى 64.86 دولار للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها 3.4%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، ومثلها في يونيو المقبل، ومن ثم بواقع 400 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.

وقال بوب يوغر، مدير عقود الطاقة في "ميزوهو": "المفارقة أن السوق ابتلعت قصة (أوبك+) عن الطلب، الذي سيزيد والبراميل الضرورية، رغم دعوات أوبك المتكررة لتوخي الحذر لأيام قبل الاجتماع".

وبموجب اتفاق اليوم، تصبح تخفيضات "أوبك+" المطبقة أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من مايو المقبل. وكانت التخفيضات قبل ذلك حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليون برميل آخر تطوعت السعودية بتقليصها من إنتاجها.