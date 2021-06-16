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النفط يواصل ارتفاعه ويلامس 75 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-16T05:33:53+0000
النفط يواصل ارتفاعه ويلامس 75 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شجع تراجع المخزونات وتعافي الطلب المستثمرين و الإقبال عليه.

وارتفع خام برنت 64 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 1.6 بالمئة يوم الثلاثاء.

وزاد الخام الامريكي 57 سنتا أو 0.80 بالمئة إلى 72.89 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت مخزونات النفط 8.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو/ حزيران ، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون تنفيذيون من كبار تجار النفط يوم الثلاثاء: إنهم يتوقعون أن تظل الأسعار فوق 70 دولارًا للبرميل والطلب بالعودة إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من العام 2022، بعد التعافي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الكبيرة في آسيا كالصين.

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