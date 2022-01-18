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النفط يواصل ارتفاعه وبرنت فوق 88 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T09:00:31+0000
النفط يواصل ارتفاعه وبرنت فوق 88 دولاراً

شفق نيوز/ تواصل أسعار النفط تسجيل المكاسب، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام "برنت"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2014.

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.24% إلى 85.70 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.83% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ذلك في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات محتملة للإمدادات الخام، تزامنا مع انحسار المخاوف بشأن تأثير انتشار المتحور أوميكرون على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

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