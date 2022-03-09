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النفط يواصل ارتفاعه بعد حظر الواردات الروسية ومخاوف بشأن الإمدادات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T04:46:05+0000
النفط يواصل ارتفاعه بعد حظر الواردات الروسية ومخاوف بشأن الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، حيث أثار الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية وخطة بريطانيا للتخلص التدريجي منها بحلول نهاية العام مخاوف من تقلص المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.28 دولارات أو 2.57 بالمئة إلى 131.18 دولاراً للبرميل في الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 3.9 بالمئة في اليوم السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولارات أو 2.10 بالمئة إلى 126.28 دولاراً للبرميل بعد صعودها أيضا 3.6 بالمئة يوم الثلاثاء.

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ أن غزت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم أوكرانيا، فيما قال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد العقوبات على موسكو عززت الشراء.

كما كانت وراء الارتفاع توقعات بأن العودة الوشيكة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية أمر غير مرجح، حيث تباطأت المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية.

قال محللون في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي ومقرها أوسلو يوم الثلاثاء إن أسعار النفط العالمية قد ترتفع إلى 200 دولار للبرميل إذا حظرت أوروبا والولايات المتحدة واردات النفط الروسي.

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