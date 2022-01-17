النفط يواصل ارتفاعه بسبب شح المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، اذ يراهن المستثمرون على أن المعروض سيظل ضيقًا وسط قيود الإنتاج من قبل كبار المنتجين مع عدم تأثر الطلب العالمي من جراء متغير فيروس كورونا أوميكرون.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 86.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 83.47 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب عقب ارتفاع الأسبوع الماضي عندما صعد برنت 5.4٪ وصعد خام غرب تكساس الوسيط 6.3٪.

ودفع الشراء المحموم للنفط، مدفوعًا بانقطاع الإمدادات والإشارات إلا أن متغير Omicron لن يكون مدمرًا كما يُخشى على الطلب على الوقود، دفع بعض درجات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما يشير إلى أن الارتفاع في العقود الآجلة لخام برنت يمكن أن يستمر لفترة أطول.

وتخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها - أوبك+ - تدريجيا تخفيضات الإنتاج التي تم تنفيذها عندما انهار الطلب في عام 2020.

لكن العديد من المنتجين الصغار لا يستطيعون زيادة الإمدادات وكان آخرون حذرين من ضخ الكثير من النفط في حالة تجدد نكسات COVID-19.

كما أدت المخاوف من هجوم روسي على الجارة أوكرانيا يمكن أن يعطل إمدادات الطاقة إلى دعم الأسعار مع قيام روسيا بتحشيد 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية .