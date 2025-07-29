النفط يواصل ارتفاعه بدعم من اتفاقات تجارية ومخاوف جيوسياسية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار النفط ،يوم الثلاثاء، بدعم من عدة عوامل أبرزها اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتمال تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين، إلى جانب تصعيد سياسي جديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا.

وسجل خام برنت 70.28 دولاراً للبرميل بارتفاع 24 سنتاً (0.34%)، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط 66.93 دولاراً للبرميل بزيادة 22 سنتاً (0.33%). وكانت الأسعار قد قفزت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلة أعلى مستوى منذ 18 تموز/يوليو.

ورغم فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتفاق بينه وبين الولايات المتحدة نجح في تجنب حرب تجارية شاملة كانت ستؤثر على ثلث التجارة العالمية وتضعف الطلب على الوقود.

كما دعمت السوق أنباء عن محادثات اقتصادية مطوّلة بين كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، والتي يُتوقع استئنافها اليوم.

سياسياً، حدد ترامب مهلة جديدة لروسيا تمتد لـ 10 أو 12 يوماً لإحراز تقدم في إنهاء الحرب بأوكرانيا، ملوّحاً بفرض عقوبات إضافية تشمل المصدّرين والمشترين للنفط الروسي في حال عدم إحراز تقدم.