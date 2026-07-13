النفط يهيمن على صادرات العراق لأميركا.. 6.5 مليارات دولار خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية، بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، استمرار هيمنة النفط على صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة الواردات الأميركية من العراق نحو 6.5 مليارات دولار خلال عام 2025.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، استحوذت زيوت البترول الخام على الحصة الأكبر من الصادرات العراقية إلى السوق الأميركية، بقيمة بلغت نحو 4.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتشكل الجزء الأكبر من إجمالي صادرات العراق إلى الولايات المتحدة.

كما بلغت قيمة صادرات العراق من المنتجات النفطية والمشتقات البترولية نحو 1.7 مليار دولار خلال 2025، لتشكل الصادرات النفطية بمختلف أنواعها معظم تجارة العراق مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، بقيت مساهمة القطاعات غير النفطية محدودة، إذ لم تسجل معظم المنتجات الأخرى المصدرة إلى السوق الأميركية سوى قيم محدودة لا تتجاوز ملايين الدولارات، ما يعكس استمرار اعتماد العراق على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للإيرادات الخارجية.

وتظهر بيانات السنوات الأخيرة تذبذب قيمة صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت نحو 10 مليارات دولار في 2022، وانخفضت إلى 8.9 مليارات دولار في 2023، ثم إلى 7.7 مليارات دولار في 2024، قبل أن تسجل 6.5 مليارات دولار في 2025.

ويؤكد هيكل الصادرات حاجة العراق إلى تسريع خطوات تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى، مثل الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز حضور المنتجات العراقية في الأسواق العالمية.