النفط يهوي إلى ما دون 100 دولار بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفض سعر النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، يوم الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وهو وقف مشروط بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 14.51 دولارًا، أو 13.3%، لتصل إلى 94.76 دولارًا للبرميل في الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 17.16 دولارًا، أو 15.2%، ليصل إلى 95.79 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التطور بعد تصاعد التوترات التي أثرت بشكل كبير على الأسواق، خاصة أن مضيق هرمز يُعد شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

من جانبها، أعلنت إيران استعدادها لوقف الهجمات مقابل وقف العمليات ضدها، مؤكدة أن الملاحة في المضيق ستكون آمنة لمدة أسبوعين بالتنسيق مع قواتها المسلحة، وفق بيان لوزير الخارجية عباس عراقجي.

ورغم الإعلان، شهدت المنطقة استمرار بعض الهجمات والتحذيرات الأمنية في عدد من دول الخليج، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق كخطوة أولية قد تمهد لتفاهمات أوسع، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق نهائي طويل الأمد.