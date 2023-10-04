النفط يهوي أكثر من 5 دولارات عند التسوية

شفق نيوز/ هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات يوم الأربعاء عند التسوية، إذ ألقى تراجع الطلب والصورة الأكثر قتامة للاقتصاد الكلي بظلالهما على تعاملات اليوم.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولار، أو 5.6 بالمئة، إلى 85.81 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 دولار، أو 5.6 بالمئة، إلى 84.22 دولاراً للبرميل.

وهبط الخامان أكثر من خمسة دولارات في أدنى مستوى لهما خلال جلسة واحدة. وتراجعت أيضا العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين أكثر من خمسة بالمئة. وهوت أسعار النفط الخام بنحو عشرة دولارات منذ تسوية الأسبوع الماضي.

وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر أيلول، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفضها تصدير النفط الخام 300 ألف برميل يوميا وستراجع في نوفمبر تشرين الثاني خفضها الطوعي للإنتاج 500 ألف برميل يوميا الذي قررته في أبريل نيسان.

وراكمت الأخبار الاقتصادية أيضا ضغوطا على أسعار النفط. وأظهرت بيانات أن النمو في قطاع الخدمات الخاصة الأمريكي تباطأ في سبتمبر أيلول.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت يوم الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله يوم الأربعاء إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط وإن السوق المحلية استفادت من حظر الكرملين تصدير الديزل والبنزين.