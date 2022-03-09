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النفط يهوى بنسبة 15٪ مع استعداد العراق والإمارات تعزيز الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T19:11:31+0000
النفط يهوى بنسبة 15٪ مع استعداد العراق والإمارات تعزيز الإنتاج

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، مساء الاربعاء، بما يصل إلى 15 بالمئة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن منتجي أوبك لدولتي العراق والإمارات قالا إنهما سيدعمان زيادة الإنتاج، مما قد يعوض بعض اضطرابات الإمدادات الناجمة عن العقوبات على النفط الروسي بعد غزوها. أوكرانيا.

ونزل خام برنت أكثر من 15.21 دولاراً أو 11.88 بالمئة ليبلغ 112.40 دولاراً خلال عمليات بيع حادة بحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، ونزل الخام الأمريكي 14.13 دولارً أو 11.42 بالمئة إلى 109.57 دولارات.

وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في الجلسة بعد أن استشهد متداولون بتقارير إعلامية عن وزير عراقي يزعم أن البلاد مستعدة لزيادة الإنتاج إذا طلبت أوبك + ذلك.

وكانت الفايننشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن يوسف العتيبة ، سفير الإمارات في واشنطن ، قال إن الدولة تفضل زيادة الإنتاج.

وقال بوب ياوجر ، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو: "هذا ليس شيئًا. يمكنهم على الأرجح جلب 800 ألف برميل إلى السوق بسرعة كبيرة ، حتى على الفور ، مما يجعلنا نحصل على سُبع الطريق لاستبدال الإمدادات الروسية".

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