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النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-18T05:35:58+0000
النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، لمواصلة الخسائر التي أنهت الأسبوع الماضي صعودا مدفوعا بتخفيضات الإنتاج والطلب الصيني القوي، مع التشكيك في توقعات تعافي السوق مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

ونزل خام برنت 55 سنتا أو ما يعادل 1 بالمئة إلى 54.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 2.3 بالمئة يوم الجمعة، وانخفض النفط الأمريكي ب47 سنتًا، أي ما يقرب من 1٪، عند 51.97 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 2.3٪ في جلسة التداول السابقة.

وارتفعت أسعار النفط، مدعومة ببدء إطلاق لقاح COVID-19 وخفض مفاجئ لإنتاج الخام من قبل أكبر مصدر للنفط في العالم ، المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، أثار ارتفاع معدلات الإصابة الجديدة في جميع أنحاء العالم الشكوك حول المدة التي يستغرقها الطلب.

فيما أضاف عمال الحفر الأمريكيون مزيدًا من الضغط من خلال تشغيل المزيد من منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثامن على التوالي الأسبوع الماضي لأن ارتفاع الأسعار جعل الإنتاج أكثر ربحية. ومع ذلك ، فإن عدد الحفارات العاملة أقل من نصف مستوى العام الماضي.

أمّا في الصين؛ حيث ارتفعت الإصابات الجديدة بـ COVID-19، تم إغلاق أكثر من 28 مليون شخص حيث تحاول بكين تجنب عودة ظهور الفيروس التاجي في البلد الذي تم اكتشافه فيه لأول مرة.

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