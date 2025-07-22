النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود جراء الحرب التجارية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ،وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 68.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:55 بتوقيت غرينتش بعدما نزلت 0.1 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.99 دولاراً للبرميل بانخفاض 21 سنتا أو 0.31 بالمئة بعد خسارته 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس/ آب الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر/ أيلول الأكثر نشاطا 23 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 65.72 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، فقد عانت سوق النفط للثبات على اتجاه منذ وقف إطلاق النار في 24 يونيو حزيران الذي أنهى الصراع بين إسرائيل وإيران وأزال المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في المنطقة الرئيسية المنتجة للخام.

ووفر ضعف الدولار بعض الدعم للخام في ظل تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى.

وتوجد أيضا دلائل على دخول إمدادات متزايدة إلى السوق مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بإلغاء تخفيضات الإنتاج.