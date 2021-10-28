سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-28T06:09:01+0000
النفط يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الخميس، بعد أن أظهرت أرقام رسمية قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية من الخام وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وروسيا والصين.

ونزل خام برنت 1.58 دولار أو 1.9% إلى 83 دولاراً للبرميل صباحاً، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق وانخفض 2.1% في جلسة أمس.

وخسر الخام الأميركي 1.39 دولار أو 1.7% إلى 81.27 دولارا للبرميل، وهو أيضًا أدنى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن هبط 2.4% يوم الأربعاء.

وأدى تفشي عدوى الفيروس التاجي في الصين والوفيات القياسية وخطر الإغلاق في روسيا، إلى جانب ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط.

قال دانييل هاينز وسوني كوماري استراتيجيي السلع في ANZ Research في تقرير جديد اليوم الخميس، إن "الارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19 يهدد بتعطيل تعافي الطلب على النفط"، بحسب "رويترز".

في الولايات المتحدة، من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بأبطأ معدل منذ أكثر من اثني عشر شهرًا في الربع من يونيو إلى سبتمبر، وسط عودة ظهور الإصابات بالفيروس، وتوتر سلاسل التوريد العالمية والنقص العالمي في السلع مثل السيارات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف الزيادة البالغة 1.9 مليون برميل التي توقعها المحللون.

وقال محللو Citi Research للسلع الأساسية في مذكرة، إن الزيادة الكبيرة في المخزون جاءت "على خلفية قفزة كبيرة في صافي واردات النفط الخام ومعالجة المصافي الراكدة".

مع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، حتى في وقت يعاني المستهلكون الأميركيون من ارتفاع الأسعار.

related

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-06-17 08:36:09
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

Date: 2021-08-17 06:21:48
البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

Date: 2021-01-06 05:23:45
إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

النفط يرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر

Date: 2021-08-20 06:24:05
النفط يرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر

تراجع أسعار النفط لتسجل أول انخفاض أسبوعي منذ قرابة شهرين

Date: 2021-10-22 07:18:05
تراجع أسعار النفط لتسجل أول انخفاض أسبوعي منذ قرابة شهرين

مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-03-10 13:00:15
مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

أسعار النفط تواصل الارتفاع

Date: 2021-06-24 06:00:12
أسعار النفط تواصل الارتفاع

تباين أسعار النفط عالمياً مع توقع مزيد من المكاسب

Date: 2021-09-03 07:15:24
تباين أسعار النفط عالمياً مع توقع مزيد من المكاسب