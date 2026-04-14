النفط يهبط دون مستوى 98 دولاراً وسط آمال الحوار الأميركي الإيراني

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تزايد المؤشرات على احتمال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنحو 1.86 دولار لتصل إلى 97.50 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.25 دولار ليبلغ 96.83 دولارًا.

وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة، حيث صعد خام برنت بأكثر من 4%، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 3%، عقب إعلان الجيش الأمريكي بدء حصار على موانئ إيران.

وأكد الجيش الأمريكي أن نطاق الحصار يمتد من مضيق هرمز إلى خليج عُمان وبحر العرب، في خطوة أثارت توترات في المنطقة، خاصة مع تسجيل تحركات لسفن غيّرت مسارها مع بدء تنفيذ الحصار.

في المقابل، هددت إيران باستهداف موانئ في دول الخليج، بعد تعثر محادثات كانت تهدف لاحتواء الأزمة.

ورغم ذلك، لا تزال قنوات التواصل بين واشنطن وطهران مفتوحة، مع استمرار الجهود الدولية لخفض التصعيد، وسط إشارات إلى إمكانية التوصل لاتفاق يساهم في استقرار الأسواق.

كما دعت جهات دولية إلى تجنب تقييد صادرات الطاقة أو تخزينها بشكل مفرط، محذّرة من تداعيات ذلك على استقرار السوق العالمي.

وفي سياق متصل، خفّضت منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال الربع الثاني من العام، في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.