النفط يهبط بفعل وفرة المعروض وتوتر التجارة العالمية

شفق نيوز– متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعاً، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من تخمة المعروض العالمي وتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثار القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، لتبلغ 61.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.4%، إلى 57.33 دولاراً للبرميل، ليمحو المكاسب التي سجلها في ختام الأسبوع الماضي.

وسجل الخامان القياسيان خسارة أسبوعية تجاوزت 2% في الأسبوع الماضي، وهو ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ، نتيجة توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض خلال عام 2026.

وفي سياق متصل، دعت رئيسة منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة التوترات التجارية، محذّرة من أن استمرار الانفصال بين أكبر اقتصادين في العالم قد يخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على المدى الطويل.

وجدد البلدان حربهما التجارية مؤخراً بفرض رسوم إضافية متبادلة على الموانئ التي تستقبل السفن التجارية، في خطوات من شأنها تعطيل حركة الشحن العالمية.

وفي الجانب السياسي، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة جديدة لمناقشة الحرب في أوكرانيا، فيما تواصل واشنطن ضغوطها على الهند والصين لوقف استيراد النفط الروسي.

وأشارت مصادر تجارية إلى أن هذه الضغوط قد تدفع الهند إلى خفض وارداتها من النفط الروسي اعتباراً من ديسمبر المقبل، ما قد يفتح المجال أمام الصين للحصول على إمدادات بأسعار أقل.

وعلى صعيد الإنتاج، أفادت بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بأن شركات الطاقة الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي منصات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.