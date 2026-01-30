النفط ينهي موجة من الصعود استمرت لأيام

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار النفط بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، مع اجتياح حالة العزوف عن المخاطرة لأسواق الأسهم والمعادن، في وقت تعزز فيه الدولار.

وتداول خام "برنت" دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوز هذا الحاجز في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ يوليو، فيما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط نحو 64 دولاراً.

كما هبطت الأسهم في آسيا، إلى جانب المعادن من الذهب إلى النحاس، بالتزامن مع صعود مؤشر يقيس أداء الدولار.

ورغم هذا التراجع، لا يزال خام "برنت" في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 2023، مدعوماً بتصاعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران. وقد تحولت رسائل ترمب من معاقبة طهران على حملتها الدامية ضد المحتجين، إلى السعي هذا الأسبوع لانتزاع اتفاق نووي جديد.

أسهم تركيز ترمب المستمر على إيران في تحقيق بداية قوية لأسعار النفط هذا العام، على الرغم من توقعات واسعة بأن يؤدي تضخم المعروض إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.

وتزايد إقبال المتداولين على سوق الخيارات، فيما تتوقع "سيتي غروب" أن تبلغ علاوة المخاطر على خام "برنت" ما بين 7 و10 دولارات للبرميل.

كانت أحدث خطوات التصعيد من جانب الرئيس الأميركي منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، حذّر فيه من توجيه ضربات عسكرية إذا لم تبرم طهران اتفاقاً نووياً.

واكتسب هذا التهديد وزناً إضافياً بعد أن أمر ترمب بنشر أصول بحرية في المنطقة، مع وصول مجموعة ضاربة لحاملة طائرات مؤخراً إلى الشرق الأوسط.

تتركز مخاوف الأسواق بشكل أساسي على كيفية تأثير أي تداعيات لتصعيد التوترات على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يفصل إيران عن شبه الجزيرة العربية. وتعبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال هذا المضيق يومياً لتسليم الشحنات إلى مختلف أنحاء العالم.

من جهتها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤولين أمنيين باكستانيين، بأن إيران وجهت تحذيراً للسفن في عرض البحر يوم الخميس، مفاده أنها تخطط لإجراء مناورات يومي الأحد والإثنين تشمل إطلاق ذخيرة حية في المضيق.