النفط ينزلق بأكثر من دولار واحد وسط تساؤلات عن النمو في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط العالمية أكثر من دولار، يوم الاثنين، متراجعة عن مكاسب الأسبوع الماضي، حيث طغت الأسئلة المتعلقة باقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك+ والتراجع السابع على التوالي في عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة.

وخسر خام برنت 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة ليتداول عند 75.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 70.69 دولارا.

في الأسبوع الماضي ، حقق برنت مكاسب بنسبة 2.4٪ وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.3٪.

وخفض عدد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو الأسبوع الماضي أن التعافي بعد COVID في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعثر.

ومع ذلك ، ارتفعت إنتاجية المصافي الصينية في مايو ايار إلى ثاني أعلى إجمالي لها على الإطلاق ، مما ساعد على تعزيز مكاسب الأسبوع الماضي ، وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ ذلك الحين.