النفط ينخفض وسط توقعات بتحرير الاحتياطيات وارتفاع إصابات كوفيد في أوروبا

شفق نيوز/ انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع يوم الاثنين، بسبب مخاوف بشأن فائض المعروض بعد أن قالت اليابان إنها تضغط على تحرير احتياطيات النفط وتفشي كوفيد -19 في أوروبا.

وخسر برنت 13 سنتًا ، أو 0.16 ٪ ، إلى 78.76 دولار للبرميل اعتبارًا من 05:08 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاث سنتات، أو 0.04٪ ، عند 75.91 دولار للبرميل.

وألمح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت الماضي إلى أنه مستعد للمساعدة في مواجهة أسعار النفط المرتفعة عقب طلب من الولايات المتحدة للإفراج عن النفط من مخزون الطوارئ لديها ويأتي ذلك وسط احتمالية تسرب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من أن تجدد قيود COVID-19 قد تضر بالطلب بعد انتشارها من جديد في أوروبا.

حذرت ألمانيا يوم الجمعة من أنها قد تحتاج إلى الانتقال إلى الإغلاق الكامل بعد أن قالت النمسا إنها ستعيد فرض إجراءات صارمة للتصدي للعدوى المتزايدة.

ضغط البيت الأبيض يوم الجمعة على مجموعة منتجي أوبك مرة أخرى للحفاظ على إمدادات عالمية كافية، بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بإجراء مناقشات مع بعض أكبر اقتصادات العالم حول إمكانية تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لقمع أسعار الطاقة المرتفعة.