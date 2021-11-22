سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط ينخفض وسط توقعات بتحرير الاحتياطيات وارتفاع إصابات كوفيد في أوروبا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-22T05:22:36+0000
النفط ينخفض وسط توقعات بتحرير الاحتياطيات وارتفاع إصابات كوفيد في أوروبا

شفق نيوز/ انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع يوم الاثنين، بسبب مخاوف بشأن فائض المعروض بعد أن قالت اليابان إنها تضغط على تحرير احتياطيات النفط وتفشي كوفيد -19 في أوروبا.

وخسر برنت 13 سنتًا ، أو 0.16 ٪ ، إلى 78.76 دولار للبرميل اعتبارًا من 05:08 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  ثلاث سنتات، أو 0.04٪ ، عند 75.91 دولار للبرميل.

وألمح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت الماضي إلى أنه مستعد للمساعدة في مواجهة أسعار النفط المرتفعة عقب طلب من الولايات المتحدة للإفراج عن النفط من مخزون الطوارئ لديها ويأتي ذلك وسط احتمالية تسرب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الصين والولايات المتحدة. 

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من أن تجدد قيود COVID-19 قد تضر بالطلب بعد انتشارها من جديد في أوروبا.

حذرت ألمانيا يوم الجمعة من أنها قد تحتاج إلى الانتقال إلى الإغلاق الكامل بعد أن قالت النمسا إنها ستعيد فرض إجراءات صارمة للتصدي للعدوى المتزايدة.

ضغط البيت الأبيض يوم الجمعة على مجموعة منتجي أوبك مرة أخرى للحفاظ على إمدادات عالمية كافية، بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بإجراء مناقشات مع بعض أكبر اقتصادات العالم حول إمكانية تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لقمع أسعار الطاقة المرتفعة.

related

النفط ينخفض مع انتشار فيروس كورونا في الهند

Date: 2021-04-26 05:50:57
النفط ينخفض مع انتشار فيروس كورونا في الهند

كورونا الهند تخفّض أسعار النفط

Date: 2021-05-03 05:40:38
كورونا الهند تخفّض أسعار النفط

بسبب مخاوف كورونا.. أسعار النفط تهوي لأول مرة منذ نحو شهرين

Date: 2021-11-19 13:19:06
بسبب مخاوف كورونا.. أسعار النفط تهوي لأول مرة منذ نحو شهرين

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

Date: 2020-12-21 05:22:28
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

Date: 2020-12-28 05:57:54
النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

انخفاض أسعار النفط مع تجدد المخاوف بانتشار جديد لـ"فيروس كورونا"

Date: 2021-01-11 05:30:50
انخفاض أسعار النفط مع تجدد المخاوف بانتشار جديد لـ"فيروس كورونا"

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع فيروس دلتا

Date: 2021-07-12 05:21:49
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع فيروس دلتا

النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

Date: 2021-01-18 05:35:58
النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد