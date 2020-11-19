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النفط ينخفض من أعلى مستوى في شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-19T07:01:19+0000
النفط ينخفض من أعلى مستوى في شهرين

شفق نيوز/ انخفض النفط الوم الخميس من أعلى مستوى في شهرين حيث تم تطبيق قيود أكثر صرامة في الولايات المتحدة للحد من انتشار الفيروس، في حين بدأت الشقوق تظهر في الجبهة المتحدة التي وضعتها أوبك + بينما تكافح لإدارة السوق.

وخسرت العقود الآجلة 0.8 ٪ بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 ٪ خلال الجلسات الثلاث السابقة وسط أنباء إيجابية بشأن توقعات لقاح Covid-19. لتتخلى السوق بعدها عن بعض المكاسب في التعاملات بعد أن قالت مدينة نيويورك إنها ستغلق المدارس بسبب تزايد الإصابات.

كما سجلت حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية في طوكيو وكوريا الجنوبية مستويات عالية جديدة، وأبلغت أستراليا عن سلالة فيروسية شديدة العدوى أجبرت على إغلاق على مستوى الولاية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا ، أو 0.56٪ ، إلى 44.09 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها 1.4٪ في اليوم السابق. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 36 سنتًا ، أو 0.52٪ ، إلى 41.65 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنحو 1٪ يوم الأربعاء.

في غضون ذلك، نظر المسؤولون من الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص في فكرة ترك أوبك + مع تزايد إحباط صانعي السياسة من ما يرون أنه تخصيص غير عادل لأهداف الإنتاج. يأتي هذا التطور في الوقت الذي يناقش فيه التحالف ما إذا كان سيؤجل التخفيف المخطط له للتخفيضات.

ومن المقرر أن تناقش أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون ، السياسة في اجتماع وزاري كامل من المقرر عقده في 30 كانون الاول والاول من كانون الثاني..

وقالت مصادر إن أعضاء أوبك + يميلون لتأجيل الخطة الحالية لزيادة الإنتاج في كانون الثاني بمقدار مليوني برميل يوميا.

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