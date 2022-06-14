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النفط ينخفض مع مخاوف من كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-14T04:49:48+0000
النفط ينخفض مع مخاوف من كورونا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد مخاوف الركود والقيود الجديدة المحتملة لكوفيد -19 في الصين والتي يمكن أن تضعف الطلب مع استمرار شح المعروض في السوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 120.65 دولارا للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 121.99 دولارًا للبرميل.

على جانب الطلب، ينصب التركيز على الصين، حيث أدى تفشي فيروس كورونا في حانة في بكين إلى إثارة المخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود.

الا انه بنفس الوقت تفاقم شح الإمدادات بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أضرت بالإنتاج والموانئ، بينما يكافح المنتجون الآخرون في أوبك + للوفاء بحصص إنتاجهم وتواجه روسيا حظرا على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

على عكس أصول المخاطرة الأخرى، تجاهلت سوق النفط مخاوف الركود حتى الآن.

سينتظر السوق بيانات المخزون الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء لمعرفة مدى استمرار شح إمدادات النفط الخام والوقود.

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