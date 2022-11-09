النفط ينخفض مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات الطلب الصيني الصعبة وارتفاع المخزونات الأميركية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا باتجاه 88.45 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 4% خلال اليومين الماضيين، وانخفض خام برنت 35 سنتا ليصل الى 95.01 دولارا .

ويُظهر تفشي فيروس كورونا في الصين الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد مع استمرار سياسة صفر كوفيد، رغم أن عمليات الإغلاق القاسية والاختبارات الجماعية فشلت في السيطرة عليه.

ومن جهة اخرى أفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط زادت بمقدار 5.61 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام، والتي أظهرت أيضًا ارتفاع مخزونات البنزين، فيما تترقب الأسواق البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكان النفط الخام انتعش في أكتوبر/تشرين الاول بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على خفض الإمدادات، في حين أن قيود الاتحاد الأوروبي المشددة على تدفقات النفط الروسي الشهر المقبل وسط الحرب في أوكرانيا يمكن أن تضيف ضغوطًا تصاعدية في الأسعار.

وكان التجار يتتبعون أيضًا نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، حيث قد يؤدي التغيير في ميزان القوى في مجلسي الشيوخ والنواب إلى عرقلة جدول الأعمال التشريعي للرئيس جو بايدن والتأثير على العملة الأميركية، مع احتمال حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار النفط الخام والسلع الأخرى.