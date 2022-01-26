النفط ينخفض مع جني الأرباح

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع جني المستثمرين لجني الأرباح وقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن المخاوف من نقص المعروض وسط التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط حدت من الخسائر.

في الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.27٪ إلى 87.96 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت 2.2٪ في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.42٪، إلى 85.24 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت بنسبة 2.8٪ يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن يعزز بنك الاحتياطي الفيدرالي خططه لرفع أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية إلى حوالي 9 تريليونات دولار.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تقلص الإمدادات بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا والمخاوف بشأن الصراع في اليمن.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا، بينما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططًا لحماية أوروبا من صدمة محتملة في إمدادات الطاقة.

وفي الشرق الأوسط ، شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا يوم الاثنين على قاعدة إماراتية تستضيف الجيش الأمريكي. وقال مسؤولون أمريكيون وإماراتيون إن الهجوم أحبطته صواريخ باتريوت اعتراضية أمريكية الصنع. اقرأ أكثر

على صعيد العرض ، قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها وافقت على تبادل 13.4 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى سبع شركات في إطار جهود بايدن للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط.