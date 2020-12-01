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النفط ينخفض مع تأجيل محادثات أوبك ومخاوف بشأن المعروض

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-01T05:38:52+0000
النفط ينخفض مع تأجيل محادثات أوبك ومخاوف بشأن المعروض

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من زيادة المعروض بعد أن أرجأ كبار المنتجين المحادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 التي قد تمدد تخفيضات الإنتاج مع استمرار جائحة فيروس كورونا في إضعاف الطلب على الوقود.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا أو 0.69 بالمائة إلى 47.55 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط أكثر من 1 بالمئة يوم الاثنين، وانخفض خام غرب تكساس بمقدار 34 سنتًا، أو 0.75٪ عند 45.00 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، قفز كلا العقدين بحوالي 27٪ في تشرين الثاني ، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ آذار مارس بعد تطوير لقاح COVID-19 الذي عزز الآمال في انتعاش اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

قالت مصادر في اوبك إن أوبك + أرجأت المحادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل حتى الخميس بعد ان كان مقررا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال اللاعبون الرئيسيون في خلاف بشأن كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها وسط ضعف الطلب.

وقالت مصادر إن الإمارات عقدت الصورة من خلال الإشارة إلى أنها ستكون مستعدة لدعم تمديد تخفيضات الإمدادات فقط إذا تحسن امتثال أعضاء المجموعة لالتزامات التخفيض.

ومن المقرر أن تخفف المنظمة تخفيضات الإنتاج الحالية بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من كانون الثاني، لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الوباء، تدرس أوبك + تمديد التخفيضات الحالية إلى الأشهر الأولى من العام المقبل.

 

 

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